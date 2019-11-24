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РИА Новости

Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

13:13 24.11.2019 (обновлено: 19:20 24.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
Певица София Ротару. Архивное фото
23 ноября, 19:36
Концертный директор Ротару: травля певицы – это заказ
Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM". В социальных сетях и в медиа развернулась дискуссия по поводу моральной и политической составляющей приглашения в Россию исполнительницы в этом году.
"Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений. И если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить. Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
По ее словам, россияне и украинцы устали от политиков, которые воспринимают личное мнение человека как оскорбление, и как результат одни запрещают участвовать в "Евровидении", другие придумывают "усталость" от всеми любимых артистов.
"Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому", - отметила Поклонская.
Певица София Ротару
22 ноября, 14:42Культура
Пригожин не видит проблем в выступлениях Ротару в России
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФРоссияСофия РотаруУкраина
Популярные комментарии
Никаких взносов она не делала, и никогда не высказывалась против России, в политику не лезет, всегда с уважением к зрителю относилась и относится. Так что нечего устраивать травлю, начитались желтой прессы и судите по сплетням и тем, кто разжигает ненависть между двумя народами.
24 ноября, 13:28
Анна Щербак
58367225271
сам этнический галициец. но Родина- Россия. и нефиг здесь делать тем, кто против нее.
24 ноября, 13:16
Slava Cypo
275310236225
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