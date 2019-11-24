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РИА Новости

Жителям дома в Королеве, где был пожар, выплатят до 50 тысяч рублей

13:11 24.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Зарегистрированные в доме в подмосковном Королеве, где накануне произошел пожар, получат компенсации от 30 до 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного Минсоцразвития.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 3-этажном жилом доме на улице Первомайская, дом 12. Из дома эвакуировали 40 человек. Пожар был локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выплатить компенсации за материальный ущерб пострадавшим при пожаре в Королёве.
Тушение пожара
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"Пострадавшие в пожаре в подмосковном Королеве получат выплату от подмосковных властей. Все пострадавшие, зарегистрированные в жилом помещении, получат экстренную социальную помощь из регионального бюджета. Выплата составляет 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч рублей, если человек проживает один",- сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Для получения выплаты необходимо обратиться в королёвское управление социальной защиты населения, уточнили в министерстве.
В администрации городского округа в свою очередь сообщили, что глава города Александр Ходырев сразу после начала пожара на месте создал оперативный штаб по эвакуации и оказанию людям всей необходимой помощи. Всего в штаб обратилось 52 человека, из которых 21 человек, в том числе один ребенок, направлены для временного размещения в МЦ "Родник".
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КоролевПроисшествия
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