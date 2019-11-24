В Оренбургской области возбудили дело после ДТП с шестью погибшими

Ранее полиция сообщала, что при столкновении микроавтобуса Hyundai и грузовика Scania в районе поселка Чистый погибли шесть человек, один из них 6-летний ребёнок, два человека в больнице. ГУ МЧС по области уточнял агентству, что жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана.