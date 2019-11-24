В Оренбургской области возбудили дело после ДТП с шестью погибшими

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом и грузовым автомобилем в Оренбургской области, где погибли шесть человек, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Ранее полиция сообщала, что при столкновении микроавтобуса Hyundai и грузовика Scania в районе поселка Чистый погибли шесть человек, один из них 6-летний ребёнок, два человека в больнице. ГУ МЧС по области уточнял агентству, что жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана.
"Возбуждено уголовное дело по статьей УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Добавляется, что прокуратура области взяла на контроль ход расследования дела. Осуществлять контроль за ходом расследования будет прокурор Оренбургского района.