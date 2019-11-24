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РИА Новости

В Оренбургской области возбудили дело после ДТП с шестью погибшими

13:00 24.11.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области
ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом и грузовым автомобилем в Оренбургской области, где погибли шесть человек, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Ранее полиция сообщала, что при столкновении микроавтобуса Hyundai и грузовика Scania в районе поселка Чистый погибли шесть человек, один из них 6-летний ребёнок, два человека в больнице. ГУ МЧС по области уточнял агентству, что жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана.
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Вчера, 09:32
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
"Возбуждено уголовное дело по статьей УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Добавляется, что прокуратура области взяла на контроль ход расследования дела. Осуществлять контроль за ходом расследования будет прокурор Оренбургского района.
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МЧС РФОренбургская областьПроисшествия
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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
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