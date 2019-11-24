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РИА Новости

В 2019 году всероссийский Дед Мороз подарил более 320 тонн подарков

12:54 24.11.2019
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваДед Мороз
Дед Мороз
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Дед Мороз. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Дед Мороз за время путешествия по России в этом году подарил детям более 320 тонн новогодних подарков, сообщил в воскресенье всероссийский Дед Мороз.
Дед Мороз из Великого Устюга в воскресенье прибыл в Челябинск.
Всероссийский Дед Мороз
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"Челябинск – восьмой город, который я посещаю, был в Екатеринбурге, следующий город - Пермь. Мы проехали более 40 тысяч километров, посетили 260 учреждений, уже подарили 325 тонн подарков", - сказал он журналистам.
Он уточнил, что в Челябинске посетит центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Гнездышко", побывает в нескольких многодетных семьях.
Дед Мороз отметил, что для него Челябинск – очень необычный город: несмотря на то, что это центр промышленности, он "для меня очень уютный" – в центре проходит пешеходная улица с большим количеством малых архитектурных форм.
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Новый год—2020Дед МорозЧелябинскВеликий УстюгОбщество
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