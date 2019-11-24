В 2019 году всероссийский Дед Мороз подарил более 320 тонн подарков

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Дед Мороз за время путешествия по России в этом году подарил детям более 320 тонн новогодних подарков, сообщил в воскресенье всероссийский Дед Мороз.

Дед Мороз из Великого Устюга в воскресенье прибыл в Челябинск.

"Челябинск – восьмой город, который я посещаю, был в Екатеринбурге, следующий город - Пермь. Мы проехали более 40 тысяч километров, посетили 260 учреждений, уже подарили 325 тонн подарков", - сказал он журналистам.

Он уточнил, что в Челябинске посетит центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Гнездышко", побывает в нескольких многодетных семьях.