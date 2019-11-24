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РИА Новости

В Москву прибыла делегация правящей партии Сирии

12:51 24.11.2019 (обновлено: 13:01 24.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Делегация правящей партии Сирии БААС прибыла с визитом в Москву, сообщил РИА Новости глава группы дружбы между парламентами РФ и Сирии Дмитрий Саблин.
Ранее замглавы комитета СФ по международным делам, зам секретаря горсовета ЕР Андрей Климов сообщал РИА Новости, что 27 ноября запланирована встреча с руководством "Единой России".
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"Делегация прибыла в Москву и посетит в воскресенье военно-патриотический парк Вооруженных сил "Патриот", - сказал Саблин.
По его словам, в состав делегации входят заместитель Генерального секретаря партии БААС Хиляль Хиляль, члены Центрального руководства партии Ясир Шуфи (руководитель департамента просвещения) и Аммар Сибаи (руководитель департамента экономики).
Саблин также сообщил, что помимо встречи с руководством "Единой России", в ходе визита запланирована встреча с заместителем министра иностранных дел, специальным представителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым и круглый стол на тему "Герои сегодняшнего дня: кто должен быть образцом для молодежи?", организованный рабочей группой по реализации договора о сотрудничестве между ЕР и Баас и Всероссийской организацией ветеранов "Боевое братство". Во встрече примут участие политики, общественные деятели, представители творческой интеллигенции, а также родители погибшего в Сирии Героя России Романа Филипова.
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