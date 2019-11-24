В Москву прибыла делегация правящей партии Сирии

Саблин также сообщил, что помимо встречи с руководством "Единой России", в ходе визита запланирована встреча с заместителем министра иностранных дел, специальным представителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым и круглый стол на тему "Герои сегодняшнего дня: кто должен быть образцом для молодежи?", организованный рабочей группой по реализации договора о сотрудничестве между ЕР и Баас и Всероссийской организацией ветеранов "Боевое братство". Во встрече примут участие политики, общественные деятели, представители творческой интеллигенции, а также родители погибшего в Сирии Героя России Романа Филипова.