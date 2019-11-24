Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T12:48+0300
https://ria.ru/20191124/1561527633.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155942/61/1559426130_2:0:3643:2048_1036x0_80_0_0_2a783f12eceedea354e48a00c1cb6157.jpg
РИА Новости

Санкции США не помешают созданию "Северного потока-2", заявил эксперт

12:48 24.11.2019
1301
© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2" не смогут помешать реализации проекта, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Строительство газопровода Северный поток-2
22 ноября, 11:59
Дания оценила влияние на экологию при решении по "Северному потоку — 2"
Конгресс США планирует остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2" через закон о национальной обороне на 2020 год, заявил глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш изданию Defense News. По словам Риша, санкции в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", были добавлены в проект закона о национальной обороне на 2020 год. В то же время Риш отметил, что палата представителей и сенат США еще не достигли окончательного соглашения по законопроекту.
"Конечно, проект это не остановит", - сказал Суздальцев РИА Новости, комментируя возможные последствия санкций со стороны США. При этом он отметил, что у проекта "Северный поток-2" и так много проблем. "Это очень серьезная работа и на уровне корпораций, и на уровне правительств. Нам газопровод дается большой кровью. Санкции США ситуацию усугубят, но не помешают (реализации проекта – ред.). Остановить газопровод, который почти построен, они не смогут", – подчеркнул он.
"Вцепившись мертвой хваткой в проект "Северный поток-2", американская сторона приравнивает любые экономические и торговые отношения с Россией к угрозе национальной безопасности США. То есть любое государство западного блока, которое вступает в торговые отношения с Москвой, получается, подрывает позиции Вашингтона и угрожает безопасности США и НАТО, наверное, тоже", - отметил эксперт.
Одной из причин подобной агрессивной позиции США, Суздальцев назвал провал концепции однополярного мира. "Однополюсный мир, о котором мы говорили последние 30 лет, так и не состоялся. Во-первых, американцы его не достроили – не хватило ресурсов, а также появились сильные противники этого однополюсного мира, в частности Китай", - пояснил эксперт.
Кроме того, по его словам, противостоять России стало невозможно – например, вся ситуация с Крымом в рамках однополярного мира была бы невозможна. Также он привел в пример Сирию, "где американцы просто эвакуировались". И проект "Северный поток-2" стал, по его мнению, очередным примером ситуации, где США не имеют влияние. "Газопровод, противостояние которому США возвели в ранг национальной безопасности, но ничего противопоставить ему не могут", - заключил он.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
22 ноября, 08:00
Бег с препятствиями: "Северный поток — 2" откладывается до лета
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
3832101
Обсудить 3
Северный поток — 2Андрей СуздальцевВысшая школа экономикиРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
В оборонных ведомствах Германии и Украины обсудили нормандскую встречу
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Трампа рассказал о свидетелях "преступлений" Байдена
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков заявил об "усталости" Трампа от Украины
Пригород Дамаска Дума
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
Протест в Тегеране
Власти Ирана выявили сторонников ИГ* среди зачинщиков беспорядков
Строительство газопровода Северный поток-2
В Совфеде оценили планы США заблокировать "Северный поток — 2"
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
В Совфеде объяснили главе генштаба ВСУ, зачем России нужен Крым
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперт оценил планы США ввести санкции против "Северного потока — 2"
Спасская башня Московского Кремля
В Москву прибыла делегация правящей партии Сирии
Презентация книги Маргариты Симоньян Черные глаза
Книга Маргариты Симоньян стала лидером продаж за неделю
Евгений Балицкий
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала о базе в Крыму
Военные корабли в бухте Севастополя
Глава украинского Генштаба заявил о "кошмарящей" Европу базе в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния