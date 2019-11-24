Санкции США не помешают созданию "Северного потока-2", заявил эксперт

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Санкции США в отношении газопровода Санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2" не смогут помешать реализации проекта, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев

Конгресс США планирует остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2" через закон о национальной обороне на 2020 год, заявил глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш изданию Defense News. По словам Риша, санкции в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", были добавлены в проект закона о национальной обороне на 2020 год. В то же время Риш отметил, что палата представителей и сенат США еще не достигли окончательного соглашения по законопроекту.

"Конечно, проект это не остановит", - сказал Суздальцев РИА Новости, комментируя возможные последствия санкций со стороны США. При этом он отметил, что у проекта "Северный поток-2" и так много проблем. "Это очень серьезная работа и на уровне корпораций, и на уровне правительств. Нам газопровод дается большой кровью. Санкции США ситуацию усугубят, но не помешают (реализации проекта – ред.). Остановить газопровод, который почти построен, они не смогут", – подчеркнул он.

"Вцепившись мертвой хваткой в проект "Северный поток-2", американская сторона приравнивает любые экономические и торговые отношения с Россией к угрозе национальной безопасности США. То есть любое государство западного блока, которое вступает в торговые отношения с Москвой, получается, подрывает позиции Вашингтона и угрожает безопасности США и НАТО, наверное, тоже", - отметил эксперт.

Одной из причин подобной агрессивной позиции США, Суздальцев назвал провал концепции однополярного мира. "Однополюсный мир, о котором мы говорили последние 30 лет, так и не состоялся. Во-первых, американцы его не достроили – не хватило ресурсов, а также появились сильные противники этого однополюсного мира, в частности Китай", - пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, противостоять России стало невозможно – например, вся ситуация с Крымом в рамках однополярного мира была бы невозможна. Также он привел в пример Сирию, "где американцы просто эвакуировались". И проект "Северный поток-2" стал, по его мнению, очередным примером ситуации, где США не имеют влияние. "Газопровод, противостояние которому США возвели в ранг национальной безопасности, но ничего противопоставить ему не могут", - заключил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.