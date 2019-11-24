Пассажиры рассказали подробности инцидента на рейсе "Москва — Анапа"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пассажиры рейса "Москва — Анапа", который совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота, рассказали РЕН ТВ подробности инцидента.
По словам пассажирки Елены, сначала бортпроводники сообщили, что одному из членов экипажа стало плохо, и спросили, есть ли на борту врачи.
"Потом буквально через несколько минут сказали, что экстренно садимся", - вспоминает женщина.
Она отметила, что сразу после приземления к самолету подъехала реанимация и забрала второго пилота.
Позднее стало известно, что во время полета летчик жаловался на боли в сердце. В аэропорту Ростова-на-Дону пилота передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.