Пассажиры рассказали подробности инцидента на рейсе "Москва — Анапа"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пассажиры рейса "Москва — Анапа", который совершил экстренную посадку в Пассажиры рейса "Москва — Анапа", который совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота, рассказали РЕН ТВ подробности инцидента.

По словам пассажирки Елены, сначала бортпроводники сообщили, что одному из членов экипажа стало плохо, и спросили, есть ли на борту врачи.

"Потом буквально через несколько минут сказали, что экстренно садимся", - вспоминает женщина.

Она отметила, что сразу после приземления к самолету подъехала реанимация и забрала второго пилота.

Самолет, вылетевший из Москвы Анапу , совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота.