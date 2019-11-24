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РИА Новости

Москвичи выбрали первые поликлиники для капремонта

12:44 24.11.2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоУ входа в поликлинику, открытой после капитального ремонта
У входа в поликлинику, открытой после капитального ремонта
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ремонт первых 50 зданий столичных поликлиник начнется уже в следующем году. Их выбрали горожане с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Капитальный ремонт станет первым этапом масштабного обновления столичных учреждений здравоохранения. Все здания отремонтируют согласно требованиям нового московского стандарта поликлиник, направленного на комплексную модернизацию.

Мы попытались учесть все предложения врачей, чтобы им было комфортно работать в поликлинике, где они проводят достаточно много времени. В марте – апреле мы проводили краудсорсинговый проект, в рамках которого 4 тысячи врачей давали предложения о том, как бы они хотели улучшить работу своей поликлиники, 2,5 тысячи предложений были внесены в стандарт", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2020 году капитальный ремонт начнется в 50 медучреждениях, которые находятся в районах, где программу поддержало более 72,07% участников голосования в проекте "Активный гражданин". Всего мнение высказали 212 541 человек, из них 70% поддержали капитальный ремонт поликлиник.
Во время ремонта районных медучреждений москвичи будут получать медицинскую помощь по другим адресам.
"Реализацию проекта мы начали в первую очередь с информирования жителей и обсуждения с ними вопроса, как будет организована медицинская помощь в период проведения ремонта. Это очень сложный процесс. С одной стороны, нам надо отремонтировать поликлинику, отремонтировать хорошо и быстро, с другой стороны, в этот период люди должны быть обеспечены медицинской помощью", — подчеркнула Анастасия Ракова.
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Сотрудники центров госуслуг уже начали поквартирные обходы, чтобы узнать мнение жителей. Специалисты также информируют горожан о программе капремонта, отвечают на их вопросы.
Отличительными знаками сотрудников офисов "Мои документы" стали белые ветровки, красные сумки и бейджи с персональными данными. Подтвердить полномочия специалиста можно по телефону справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Для этого потребуется лишь назвать фамилию, имя и отчество пришедшего.
Программа модернизации предполагает, что в каждом филиале будут работать врачи восьми самых востребованных специальностей: терапевты, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. В главном здании поликлиники услуги будут оказывать также врачи узких направлений: гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты.
Кроме того, новый московский стандарт предусматривает техническое оснащение поликлиник. В бюджете на следующий год уже заложены большие средства на приобретение медицинской техники. Часть денег пойдет на покупку 15 тысяч единиц оборудования.
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Хорошие новостиХорошие новостиПроект "Активный гражданин"капитальный ремонтАнастасия РаковаМоскваГосуслуги
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