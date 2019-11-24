Москвичи выбрали первые поликлиники для капремонта

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ремонт первых 50 зданий столичных поликлиник начнется уже в следующем году. Их выбрали горожане с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на Ремонт первых 50 зданий столичных поликлиник начнется уже в следующем году. Их выбрали горожане с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Капитальный ремонт станет первым этапом масштабного обновления столичных учреждений здравоохранения. Все здания отремонтируют согласно требованиям нового московского стандарта поликлиник , направленного на комплексную модернизацию.

Мы попытались учесть все предложения врачей, чтобы им было комфортно работать в поликлинике, где они проводят достаточно много времени. В марте – апреле мы проводили краудсорсинговый проект, в рамках которого 4 тысячи врачей давали предложения о том, как бы они хотели улучшить работу своей поликлиники, 2,5 тысячи предложений были внесены в стандарт", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2020 году капитальный ремонт начнется в 50 медучреждениях, которые находятся в районах, где программу поддержало более 72,07% участников голосования в проекте "Активный гражданин". Всего мнение высказали 212 541 человек, из них 70% поддержали капитальный ремонт поликлиник.

Во время ремонта районных медучреждений москвичи будут получать медицинскую помощь по другим адресам.

"Реализацию проекта мы начали в первую очередь с информирования жителей и обсуждения с ними вопроса, как будет организована медицинская помощь в период проведения ремонта. Это очень сложный процесс. С одной стороны, нам надо отремонтировать поликлинику, отремонтировать хорошо и быстро, с другой стороны, в этот период люди должны быть обеспечены медицинской помощью", — подчеркнула Анастасия Ракова.

Сотрудники центров госуслуг уже начали поквартирные обходы, чтобы узнать мнение жителей. Специалисты также информируют горожан о программе капремонта, отвечают на их вопросы.

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Программа модернизации предполагает, что в каждом филиале будут работать врачи восьми самых востребованных специальностей: терапевты, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. В главном здании поликлиники услуги будут оказывать также врачи узких направлений: гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты.