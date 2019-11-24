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РИА Новости

В оборонных ведомствах Германии и Украины обсудили нормандскую встречу

12:42 24.11.2019 (обновлено: 14:35 24.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
© РИА Новости / Стрингер
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк . Архивное фото
КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и статс-секретарь Минобороны ФРГ по вопросам вооружения Бенедикт Циммер обсудили в рамках международного форума по безопасности в Галифаксе предстоящую встречу в "нормандском формате" по Донбассу (РФ, Украина, ФРГ и Франция) и безопасность в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба минобороны Украины.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Стороны обсудили безопасность в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в "нормандском формате". В этом контексте была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время этой встречи", - сообщается на сайте.
Также было уделено внимание возможному визиту немецкой делегации на Украину в начале следующего года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
"Ннормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Бенедикт ЦиммерАндрей ЗагороднюкМинобороны ГерманииМинистерство обороны УкраиныАнгела МеркельФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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