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РИА Новости

В Афганистане при нападении талибов погибли восемь силовиков

12:29 24.11.2019
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Кабуле
Полицейский в Кабуле
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Восемь афганских силовиков погибли, трое пострадали в результате атаки талибов на КПП в провинции Дайкунди, передает агентство Синьхуа.
Представитель правительства провинции Сакини Эхсани сообщил агентству, что группа боевиков радикального движения "Талибан" напала на два КПП в уезде Каджран ночью в воскресенье. После чего началась перестрелка, которая продлилась четыре часа.
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"Восемь служащих сил, обеспечивающих безопасность, в том числе полицейские и солдаты армии, были убиты, и трое получили ранения", - подчеркнул Эхсани.
По его словам, напавшие талибы также понесли потери, но точное число ликвидированных боевиков не сообщается.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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