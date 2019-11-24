В Афганистане при нападении талибов погибли восемь силовиков

В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв

В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв

"Восемь служащих сил, обеспечивающих безопасность, в том числе полицейские и солдаты армии, были убиты, и трое получили ранения", - подчеркнул Эхсани.