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РИА Новости

Итальянская береговая охрана спасла 149 мигрантов у острова Лампедуза

12:28 24.11.2019
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© AP Photo / Francisco GenticoМигрант читает Коран на борту судна
Мигрант читает Коран на борту судна
© AP Photo / Francisco Gentico
Мигрант читает Коран на борту судна . Архивное фото
РИМ, 24 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Катера итальянской береговой охраны спасли 149 мигрантов с терпящей бедствие лодки близ острова Лампедуза.
Как сообщает само ведомство, в субботу его сотрудники получили обращение о некого гражданина, который сообщил о судне с мигрантами, "испытывавшего сложности" примерно в миле от берегов Лампедузы. Вскоре после прибытия четырех спасательных катеров на место 10-метровая лодка перевернулась. Число поднятых из воды мигрантов составило 149 человек, все они доставлены в порт Лампедузы.
"На данный момент в море других людей не обнаружено", - говорится в коммюнике береговой охраны, распространенном в субботу вечером. Отмечается, что из воды были спасены все упавшие мигранты.
Поиски возможных пропавших вели два катера и самолет береговой охраны, корабль и вертолет итальянских ВМС, а также два судна Финансовой гвардии. Операция началась после заявлений спасенных о том, что в результате крушения с лодки пропали около 20 человек.
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Согласно данным МВД Италии, в 2018 году в Италию по морю прибыли 23 тысячи мигрантов, тогда как в 2017 году их число едва не превысило 120 тысяч. На 22 ноября этого года приплывших мигрантов насчитывалось 10 тысяч.
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ЛампедузаИталияВ мире
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