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РИА Новости

Пилот севшего в Ростове самолета жаловался на сердце, сообщил источник

12:24 24.11.2019 (обновлено: 12:25 24.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Второй пилот самолета Москва-Анапа, экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, во время полета жаловался на боли в сердце, впоследствии он скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Ранее представитель Южного следственного управления на транспорте СК России сообщил РИА Новости, что в воскресенье утром Airbus 320, выполнявший рейс Москва-Анапа, экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления ему оказали медицинскую помощь, но мужчину спасти не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.
"Пилот жаловался на боли в сердце во время полета. Предварительно, причиной его смерти мог стать сердечный приступ", - сказал источник.
Другой источник сообщил РИА Новости, что предварительная причина смерти пилота - оторвавшийся тромб. "Предварительная причина смерти - оторвавшийся тромб", - сказал источник, знакомый с ситуацией.
В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка.
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Следственный комитет РФРостов-на-ДонуПроисшествия
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