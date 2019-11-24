Пилот севшего в Ростове самолета жаловался на сердце, сообщил источник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Второй пилот самолета Москва-Анапа, экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, во время полета жаловался на боли в сердце, впоследствии он скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее представитель Южного следственного управления на транспорте СК России сообщил РИА Новости, что в воскресенье утром Airbus 320, выполнявший рейс Москва-Анапа, экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления ему оказали медицинскую помощь, но мужчину спасти не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.
"Пилот жаловался на боли в сердце во время полета. Предварительно, причиной его смерти мог стать сердечный приступ", - сказал источник.
Другой источник сообщил РИА Новости, что предварительная причина смерти пилота - оторвавшийся тромб. "Предварительная причина смерти - оторвавшийся тромб", - сказал источник, знакомый с ситуацией.
В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка.