Пилот севшего в Ростове самолета жаловался на сердце, сообщил источник

Ранее представитель Южного следственного управления на транспорте СК России сообщил РИА Новости, что в воскресенье утром Airbus 320, выполнявший рейс Москва-Анапа, экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления ему оказали медицинскую помощь, но мужчину спасти не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.