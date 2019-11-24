На юге Ирака при разгоне демонстраций погибли два человека

Ранее сообщалось о трех погибших и нескольких пострадавших при разгоне демонстрации в городе ан-Насырия на юге Ирака.

Протесты в Ираке продолжаются с начала октября. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.