На юге Ирака при разгоне демонстраций погибли два человека

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, более 70 получили ранения в столкновениях в ходе демонстраций в провинции Басра на юге Ирака, сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности.
Ранее сообщалось о трех погибших и нескольких пострадавших при разгоне демонстрации в городе ан-Насырия на юге Ирака.
По сообщению источника, столкновения произошли в округе аз-Зубейр и портовом городе Умм-Каср в провинции Басра.
Протесты в Ираке продолжаются с начала октября. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.
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