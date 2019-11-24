Синоптик предупредил о туманах в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Туманы и дымки ожидаются в Туманы и дымки ожидаются в Москве в конце следующей недели, они могут вызвать ухудшение видимости, также в столице ожидаются околонулевые температуры и гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"В пятницу, субботу и воскресенье пойдет оттепель, ночью околонулевые температуры. Влажный воздух, а значит, туманы, дымки, морось неприятная. Туманы с ухудшением видимости, то есть проблемы с авиасообщением начнутся, и сложная обстановка на дорогах", - сказал Тишковец.

По его словам, так как ночью будет около нуля, будут смешанные осадки, в основном в виде слабой мороси и дождя, то будет образовываться гололедица.