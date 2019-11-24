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РИА Новости

Синоптик предупредил о туманах в Москве на следующей неделе

11:52 24.11.2019
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© РИА НовостиТуман в Москве
Туман в Москве
© РИА Новости
Туман в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Туманы и дымки ожидаются в Москве в конце следующей недели, они могут вызвать ухудшение видимости, также в столице ожидаются околонулевые температуры и гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В пятницу, субботу и воскресенье пойдет оттепель, ночью околонулевые температуры. Влажный воздух, а значит, туманы, дымки, морось неприятная. Туманы с ухудшением видимости, то есть проблемы с авиасообщением начнутся, и сложная обстановка на дорогах", - сказал Тишковец.
По его словам, так как ночью будет около нуля, будут смешанные осадки, в основном в виде слабой мороси и дождя, то будет образовываться гололедица.
"Ночью около нуля, соответственно, все это будет подмораживаться. И будет гололедица. И днем это слабоположительные температуры от нуля до плюс 3 градусов", - сказал Тишковец.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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