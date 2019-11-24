В Демократической Республике Конго разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Легкомоторный самолет частной компании Busy Bee разбился в квартале города Гома (провинция Северное Киву) в Демократической Республике Конго, есть пострадавшие, передает портал Actualite.
Проблема возникла при взлете самолета. На место происшествия уже прибыла пожарная машина мэрии и грузовик миссии ООН в стране (МООНСДРК).
"Сообщается о пострадавших, продолжаются поиски", - пишет портал.
По данным агентства Франс Пресс, на борту самолета типа Dornier находились около 15 пассажиров. Точных данных пока нет.
Компания Busy Bee организует регулярные и чартерные рейсы, а также проводит медицинские эвакуации на востоке ДРК.
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