Пилот рейса "Москва — Анапа" умер после посадки в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет, вылетевший из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту в Самолет, вылетевший из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту в Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК

После приземления пилота сразу передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили РИА Новости, что решение посадить самолет принял командир воздушного судна.

"Аэрофлот" выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами", — сказали в пресс-службе.

Позднее стало известно, что во время полета летчик жаловался на боли в сердце. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.