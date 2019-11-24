Ирак усилил меры безопасности на границе с Сирией

СМИ: на военную базу в Ираке, где находятся военные США, упали две ракеты

СМИ: на военную базу в Ираке, где находятся военные США, упали две ракеты

"Командование сил пограничной службы (Ирака – ред.) начало устанавливать оборонительные укрепления вдоль пограничной полосы между Ираком и Сирией в провинциях Найнава и Анбар для предотвращения контрабандной деятельности или проникновения террористов", - говорится в сообщении агентства.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.