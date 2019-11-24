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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Ирак усилил меры безопасности на границе с Сирией

11:44 24.11.2019
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© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные
Иракские военные
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Иракские пограничники усилили меры безопасности по всей границе с Сирией, чтобы не допустить проникновение террористов на территорию страны, сообщает иракское агентство INA.
Ранее телеканал NBC сообщал, что боевики террористической группировки "Исламское государство"*, покидая территорию Сирию, перемещаются в неконтролируемые горные районы на севере Ирака.
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"Командование сил пограничной службы (Ирака – ред.) начало устанавливать оборонительные укрепления вдоль пограничной полосы между Ираком и Сирией в провинциях Найнава и Анбар для предотвращения контрабандной деятельности или проникновения террористов", - говорится в сообщении агентства.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
* Террористическая организация, запрещена в России
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