Ирак усилил меры безопасности на границе с Сирией

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Иракские пограничники усилили меры безопасности по всей границе с Сирией, чтобы не допустить проникновение террористов на территорию страны, сообщает иракское агентство INA.
"Командование сил пограничной службы (Ирака – ред.) начало устанавливать оборонительные укрепления вдоль пограничной полосы между Ираком и Сирией в провинциях Найнава и Анбар для предотвращения контрабандной деятельности или проникновения террористов", - говорится в сообщении агентства.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
* Террористическая организация, запрещена в России