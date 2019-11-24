Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ

В Минобороны РФ напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 6.00 31 августа на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять; Идлиб – три; Латакия – три; Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть; Латакия – пять; Идлиб – четыре", - говорится в сообщении.