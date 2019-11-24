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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-24T11:42+0300
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

11:42 24.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийская армия
Сирийская армия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийская армия. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
В Минобороны РФ напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 6.00 31 августа на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".
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"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять; Идлиб – три; Латакия – три; Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть; Латакия – пять; Идлиб – четыре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три гуманитарные акции: в населенном пункте Эс-Санаубар провинции Латакия было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,450 тонны. Также в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор, где было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны, столько же было выдано в населенном пункте Кобани провинции Алеппо.
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