Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

"Это очень влажный, насыщенный водяным паром и черноморским теплом воздух. Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь. Он, предварительно, подойдет к южным границам московской области в районе 14-15 часов и часам к 17-18 подойдет к югу, юго-востоку и востоку Москвы, то есть Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг", — сказал Тишковец.