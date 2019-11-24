Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T11:36+0300
https://ria.ru/20191124/1561526576.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156151/42/1561514251_0:0:1001:563_1036x0_80_0_0_c697f4a455d32fbf3b8f338c785be0a9.jpg
РИА Новости

В Анапе ликвидировали крупный природный пожар

11:36 24.11.2019
454
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюВозгорание камыша в Анапе
Возгорание камыша в Анапе
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Пожар в Анапе, где в пятницу загорелись камыши на площади 1,5 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщает администрация города-курорта
"В 8.00 пожар в Анапе полностью ликвидирован. Открытого огня по состоянию на 6.45 утра на анапских плавнях не наблюдается, авиация для тушения огня не требуется – об этом по видеоконференцсвязи глава Анапы рано утром доложил в национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России", - сообщила в воскресенье утором пресс-служба мэрии города-курорта.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
20 ноября, 20:10
В Сочи потушили бушевавший пять дней лесной пожар
Отмечается, что глава Анапы Юрий Поляков выразил благодарность всем, кто был задействован в ликвидации пожара, который пришлось тушить в сложнейших условиях, при минусовой температуре, сильном ветре и в труднодоступной местности.
"Благодаря общим усилиям трагедии удалось избежать. Спасибо за мужество, высокий профессионализм, четкость и слаженность в действиях", – приводят слова благодарности главы города к сотрудникам МЧС, спасателям Анапы, полиции, казачеству, предприятиям ЖКХ.
Сообщение о том, что у хутора Чембурка в Анапе загорелся камыш на площади около 1,5 тысячи квадратных метров, поступило в 17.25 мск в пятницу. Пожар удалось локализовать. К 16.00 субботы его площадь составила 1 тысячу квадратных метров, далее площадь активного горения сократилась до 800 квадратных метров. Угрозы населённому пункту не было, эвакуация не проводилась. К тушению была привлечена группировка РСЧС в составе 174 человек и 60 единиц техники.
411010
Обсудить 0
Юрий Поляков (политик)МЧС РФАнапаПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль украинской полиции
Жители Светловодска на Украине перекрыли дорогу, требуя дать отопление
Президент Румынии призвал сограждан проголосовать на выборах
Полиция
На Урале полицейский застрелил мужчину при задержании
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперт оценил планы США ввести санкции против "Северного потока — 2"
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Батарея в подъезде одного из жилых домов
В Курске очередная авария оставила без тепла 3,7 тысячи человек
ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области
В Оренбургской области возбудили дело после ДТП с шестью погибшими
Возгорание камыша в Анапе
В Анапе для тушения пожара в камышах подготовили вертолет
Деловой район Пекина Гомао
В Китае назвали попросившего убежища в Австралии "шпиона" мошенником
Советский летчик Виктор Талалихин. 1941 год
Под Саратовом установят новый мемориал летчику Талалихину
Сирийская армия
Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала о базе в Крыму
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Японию
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Пилот севшего в Ростове самолета жаловался на сердце, сообщил источник
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве госпитализировали подростка после нападения сверстников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния