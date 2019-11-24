В Анапе ликвидировали крупный природный пожар

КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Пожар в Пожар в Анапе , где в пятницу загорелись камыши на площади 1,5 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщает администрация города-курорта

"В 8.00 пожар в Анапе полностью ликвидирован. Открытого огня по состоянию на 6.45 утра на анапских плавнях не наблюдается, авиация для тушения огня не требуется – об этом по видеоконференцсвязи глава Анапы рано утром доложил в национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России", - сообщила в воскресенье утором пресс-служба мэрии города-курорта.

Отмечается, что глава Анапы Юрий Поляков выразил благодарность всем, кто был задействован в ликвидации пожара, который пришлось тушить в сложнейших условиях, при минусовой температуре, сильном ветре и в труднодоступной местности.

"Благодаря общим усилиям трагедии удалось избежать. Спасибо за мужество, высокий профессионализм, четкость и слаженность в действиях", – приводят слова благодарности главы города к сотрудникам МЧС, спасателям Анапы, полиции, казачеству, предприятиям ЖКХ.