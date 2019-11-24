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РИА Новости

Адвокат Трампа рассказал о свидетелях "преступлений" Байдена

11:37 24.11.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил в интервью телеканалу Fox News, что добивается выдачи виз четырем гражданам Украины, готовым подтвердить причастность участника президентской гонки Джо Байдена к "всевозможным преступлениям".
"Есть по меньшей мере три свидетеля, у которых есть прямые (от первого лица) доказательства преступного сговора с украинской стороной с целью не дать Дональду Трампу стать президентом или, в случае альтернативного исхода, как сместить его с поста под надуманными обвинениями... У этих свидетелей есть устные, документальные и записанные доказательства причастности членов семьи Байдена к взяткам, отмыванию денег, вымогательству и прочим всевозможным преступлениям", - говорится в письме Джулиани председателю юридического комитета сената США Линдси Грэму, на которое адвокат Трампа ссылался в ходе интервью.
Комментируя эти данные, Джулиани добавил в интервью, что на самом деле речь идет о четырех свидетелях.
Он также сообщил в письме, что в настоящий момент эти свидетели столкнулись с проблемой получения визы и что он просит Грэма о содействии.
"Все эти свидетели и прочие лица готовы, желают и способны приехать в Соединенные Штаты и предоставить нам информацию о коррупции, вмешательстве в выборы и других преступлениях, которые американцы совершили на Украине в 2016 году. Однако наше посольство однообразно отказывает им в визах", - написал Джулиани.
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В ходе интервью адвокат Трампа также добавил, что у него самого есть ряд документов, подтверждающих преступления Байдена, однако "никто не хочет их смотреть". Он также отметил важность публикации записей трех разговоров Байдена с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины, которые состоялись накануне визита Байдена в страну. Адвокат Трампа отметил, что по просочившейся в прессе информации, он имеет представление о содержании этих разговоров и уверил, что их публикация "не понравилась бы" Байдену.
Ранее сообщалось, что Грэм обратился в госдепартамент с просьбой предоставить записи бесед бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. Сенатор поясняет, что документы нужны ему для того, чтобы разобраться в обвинениях, высказанных в адрес Джо Байдена о том, что он сыграл роль в увольнении генпрокурора Шокина, который расследовал деятельность Burisma. Эти обвинения в значительной степени основаны на словах самого Байдена, который признавался, что призывал Порошенко уволить Шокина в обмен на предоставление финансовой помощи. Политик объяснял, что делал это, поскольку генпрокурор плохо боролся с коррупцией в стране. Трамп и его сторонники считают, что мотивом действий Байдена была попытка защитить своего сына и компанию Burisma от уголовного преследования.
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Демократы в конгрессе подозревают главу государства в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma. Джулиани, по подозрению демократов, мог играть активную роль в этом деле. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Хантер БайденРуди ДжулианиДональд ТрампДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
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