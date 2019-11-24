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РИА Новости

На Урале полицейский застрелил мужчину при задержании

11:25 24.11.2019 (обновлено: 11:31 24.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Сотрудник полиции в Екатеринбурге смертельно ранил местного жителя, который оказывал активное сопротивление при задержании за хранение наркотиков и пытался отобрать табельное оружие, сообщил в воскресенье журналистам руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, ранним утром 24 ноября около дома на улице Халтурина в Верх-Исетском районе Екатеринбурга задержанный за хранение наркотиков молодой человек 1991 года рождения после попытки его освидетельствовать в медучреждении пытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы. Лейтенант полиции, уточнил Горелых, начал его преследовать и догнал у дома на соседней улице.
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"В процессе борьбы подозреваемый оказал сопротивление и пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции. В соответствии с федеральным законом "О полиции", сотрудник произвёл предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление с попыткой завладеть пистолетом, после чего и произошёл второй выстрел, который оказался смертельным", – сказал Горелых.
Он уточнил, что полицейский также пострадал, с травмами руки он доставлен в больницу, где ему сейчас оказывают необходимую помощь. По предварительным данным, сотрудник ППС табельное оружие применил правомерно, отметил Горелых. В отношении погибшего подозреваемого по факту хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
Как добавили в пресс-службе регионального управления СК РФ, по факту гибели мужчины проводится проверка.
"На месте происшествия работает следственная группа в составе сотрудников районного отдела и представителя отдела криминалистики областного СКР. Организована тщательная проверка, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, назначается комплекс необходимых экспертиз. Выясняются все без исключения обстоятельства инцидента, при которых происходило задержание молодого человека, в том числе, проверяется правомерность действий полицейского", – говорится в сообщении СУСК.
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Валерий ГорелыхСледственный комитет РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Правильно и сделал. Распоясались наркоманы. И в следующий раз, пусть так же поступает.
24 ноября, 11:31
Вячеслав Гаджиев
4211103
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