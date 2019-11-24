На Урале полицейский застрелил мужчину при задержании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Сотрудник полиции в Сотрудник полиции в Екатеринбурге смертельно ранил местного жителя, который оказывал активное сопротивление при задержании за хранение наркотиков и пытался отобрать табельное оружие, сообщил в воскресенье журналистам руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, ранним утром 24 ноября около дома на улице Халтурина в Верх-Исетском районе Екатеринбурга задержанный за хранение наркотиков молодой человек 1991 года рождения после попытки его освидетельствовать в медучреждении пытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы. Лейтенант полиции, уточнил Горелых, начал его преследовать и догнал у дома на соседней улице.

"В процессе борьбы подозреваемый оказал сопротивление и пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции. В соответствии с федеральным законом "О полиции", сотрудник произвёл предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление с попыткой завладеть пистолетом, после чего и произошёл второй выстрел, который оказался смертельным", – сказал Горелых.

Он уточнил, что полицейский также пострадал, с травмами руки он доставлен в больницу, где ему сейчас оказывают необходимую помощь. По предварительным данным, сотрудник ППС табельное оружие применил правомерно, отметил Горелых. В отношении погибшего подозреваемого по факту хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Как добавили в пресс-службе регионального управления СК РФ , по факту гибели мужчины проводится проверка.