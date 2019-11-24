В Сирию из Иордании и Ливана за сутки вернулись более 980 человек

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 200 человек вернулись из Ливана в Более 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 780 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 982 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 201 человек (женщин – 60, детей – 103), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 781 человек (женщин – 234, детей – 398)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.