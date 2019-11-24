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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-24T11:20+0300
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РИА Новости

В Сирию из Иордании и Ливана за сутки вернулись более 980 человек

11:20 24.11.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 780 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 982 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 201 человек (женщин – 60, детей – 103), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 781 человек (женщин – 234, детей – 398)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,4 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 45 взрывоопасных предметов.
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