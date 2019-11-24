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РИА Новости

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

11:20 24.11.2019 (обновлено: 13:59 24.11.2019)
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Японию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Японию
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Лавров вспомнил эпизод, когда во время одной из Генассамблей ООН Трояновского и его американского коллегу на выходе из переговорной комнаты облили красной краской. Провокацию устроили радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций, действовавших в то время в Нью-Йорке. По словам министра, Трояновский отреагировал на случившееся с юмором.
"Better red than dead — "Лучше быть красным, чем мертвым", — процитировал Лавров слова советского дипломата.
Глава МИД отметил, что в этом эпизоде проявилась находчивость, которая отличала Трояновского в любых делах.
Фраза "Лучше быть красным, чем мертвым" пародирует название статьи Бертрана Рассела о политике времен холодной войны "Лучше быть мертвым, чем красным".
Олег Трояновский — выдающийся советский дипломат, занимал должности посла СССР в Японии (1967-1976), постоянного представителя СССР при ООН (1976-1986), а также посла СССР в КНР (1986-1990). В 1999 году получил почетное звание заслуженного работника дипломатической службы Российской Федерации.
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Олег ТрояновскийРоссияГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровВ мире
Популярные комментарии
Мем отличный, не то что" Денег нет, но вы держитесь"
24 ноября, 13:39
aarrem1979
1111402020
Лучше умный мем от таких как Трояновский, чем тупая мудрость от нынешних "наших партнёров"...
24 ноября, 13:07
Константин Иванов
8611003
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