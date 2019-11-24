Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Лавров вспомнил эпизод, когда во время одной из Генассамблей ООН Трояновского и его американского коллегу на выходе из переговорной комнаты облили красной краской. Провокацию устроили радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций, действовавших в то время в Нью-Йорке. По словам министра, Трояновский отреагировал на случившееся с юмором.
"Better red than dead — "Лучше быть красным, чем мертвым", — процитировал Лавров слова советского дипломата.
Глава МИД отметил, что в этом эпизоде проявилась находчивость, которая отличала Трояновского в любых делах.
Фраза "Лучше быть красным, чем мертвым" пародирует название статьи Бертрана Рассела о политике времен холодной войны "Лучше быть мертвым, чем красным".
Олег Трояновский — выдающийся советский дипломат, занимал должности посла СССР в Японии (1967-1976), постоянного представителя СССР при ООН (1976-1986), а также посла СССР в КНР (1986-1990). В 1999 году получил почетное звание заслуженного работника дипломатической службы Российской Федерации.
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