Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Японию

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.

Лавров вспомнил эпизод, когда во время одной из Генассамблей ООН Трояновского и его американского коллегу на выходе из переговорной комнаты облили красной краской. Провокацию устроили радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций, действовавших в то время в Нью-Йорке. По словам министра, Трояновский отреагировал на случившееся с юмором.

"Better red than dead — "Лучше быть красным, чем мертвым", — процитировал Лавров слова советского дипломата.

Глава МИД отметил, что в этом эпизоде проявилась находчивость, которая отличала Трояновского в любых делах.

Фраза "Лучше быть красным, чем мертвым" пародирует название статьи Бертрана Рассела о политике времен холодной войны "Лучше быть мертвым, чем красным".