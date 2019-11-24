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РИА Новости

Президент Румынии призвал сограждан проголосовать на выборах

11:12 24.11.2019 (обновлено: 11:16 24.11.2019)
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КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис в воскресенье проголосовал на выборах главы государства и призвал всех сограждан последовать его примеру.
Второй тур выборов президента Румынии проходит в стране и за ее пределами в воскресенье. Гражданам Румынии предстоит выбрать главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, набравший 37,82%, а также экс-премьер Виорика Данчилэ, получившая 22,26% голосов.
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"Сегодня очень важный день. Я лично голосовал за современную, европейскую, нормальную Румынию и призываю всех румын принять участие в голосовании", - цитирует Йоханниса агентство Agerpres.
По словам президента, от исходов голосования зависит дальнейшее будущее страны, а также направление, в котором она будет развиваться.
По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 10 утра по местному времени (11.00 мск) в голосовании успели принять участие 6,87% избирателей.
В своей избирательной кампании Йоханнис делает ставку на строительстве "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать Европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.
Данчилэ, в качестве первого кандидата-женщины прошедшая во второй тур президентских выборов, считает, что в стране необходимо усиливать роль женщины в политике. Она намерена вести переговоры о сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, считает важным развивать сотрудничество с США и планирует укреплять позиции Румынии на европейской арене. Данчилэ готова помочь Молдавии в процессе евроинтеграции и хочет предложить кабмину создать специальный фонд для этих целей.
Согласно законодательству Румынии, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
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Виорика ДанчилэКлаус ЙоханнисРумынияВ мире
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