Президент Румынии призвал сограждан проголосовать на выборах

КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Действующий президент Румынии Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис в воскресенье проголосовал на выборах главы государства и призвал всех сограждан последовать его примеру.

Второй тур выборов президента Румынии проходит в стране и за ее пределами в воскресенье. Гражданам Румынии предстоит выбрать главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, набравший 37,82%, а также экс-премьер Виорика Данчилэ , получившая 22,26% голосов.

"Сегодня очень важный день. Я лично голосовал за современную, европейскую, нормальную Румынию и призываю всех румын принять участие в голосовании", - цитирует Йоханниса агентство Agerpres.

По словам президента, от исходов голосования зависит дальнейшее будущее страны, а также направление, в котором она будет развиваться.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 10 утра по местному времени (11.00 мск) в голосовании успели принять участие 6,87% избирателей.

В своей избирательной кампании Йоханнис делает ставку на строительстве "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать Европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.

Данчилэ, в качестве первого кандидата-женщины прошедшая во второй тур президентских выборов, считает, что в стране необходимо усиливать роль женщины в политике. Она намерена вести переговоры о сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, считает важным развивать сотрудничество с США и планирует укреплять позиции Румынии на европейской арене. Данчилэ готова помочь Молдавии в процессе евроинтеграции и хочет предложить кабмину создать специальный фонд для этих целей.