Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T11:07+0300
https://ria.ru/20191124/1561526135.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39748/81/397488119_0:154:3011:1848_1036x0_80_0_0_8a5005e7398f1c291a8b020462936863.jpg
РИА Новости

Во Франции отменили красный уровень опасности после паводка

11:07 24.11.2019
736
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФранция
Франция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Франция. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уровень погодной опасности, который ранее ввели из-за мощного паводка на Лазурном берегу Франции, снизился с красного до оранжевого, передает французская метеорологическая служба Meteo France.
Ранее министр внутренних дел республики Кристоф Кастенер сообщил в своем Twitter, что высший, красный уровень метеоопасности был объявлен в двух департаментах на юго-востоке Франции (в Варе и Приморских Альпах) в связи с дождями и наводнениями.
Метеослужба уточняет, что теперь в четырех южных департаментах и в одном центральном сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики полагают, что ливни и наводнения на Лазурном берегу должны закончиться в районе 16.00 по местному времени (18.00 мск).
"По параметрам дожди-затопление и наводнение произошло снижение уровня метеоопасности с красного до оранжевого в Варе и Приморских Альпах", - подчеркнули в метеослужбе.
Паводок в Венеции
13 ноября, 05:01
Венецианский паводок достиг рекордной высоты
В свою очередь, телеканал LCI подводит промежуточный итог и уточняет, что за 36 часов с пятницы в этих районах пролилась трехмесячная норма осадков, в воскресенье утром "дожди продолжались, но они были менее интенсивны". Также там остались без электричества 4 тысячи домов.
При этом в департаменте Вар два человека пропали без вести.
Также множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу. По данным компании SNCF, железнодорожное движение в регионе должно возобновиться в скором времени.
Предыдущий погодный апокалипсис произошел во Франции неделю назад, когда сотни тысяч домов остались без света из-за мощного снегопада в регионе Овернь - Рона - Альпы к северу от Лазурного берега.
000000
Обсудить 1
ФранцияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль испанской полиции
В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина
Курортный город Ницца
На Лазурном берегу во Франции объявили красный уровень опасности
Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис побеждает на выборах главы государства
Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Деловой район Пекина Гомао
В Китае назвали попросившего убежища в Австралии "шпиона" мошенником
Последствия сильных дождей во Франции. 24 ноября 2019
Во Франции в районе паводков нашли тела двух человек
Отдыхающие гуляют в парке Серебряный бор в Москве
Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения
Спасательная служба
В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Суматранский носорог
Последний в Малайзии суматранский носорог умер от рака
Мигрант читает Коран на борту судна
Итальянская береговая охрана спасла 149 мигрантов у острова Лампедуза
Акция протеста сторонников независимости Каталонии на вокзале в Жироне
Посольству в Мадриде не сообщали о задержании в Жироне россиянина
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Курильских островов
Папа Римский Франциск
В Хиросиме папа Римский Франциск осудил использование ядерного оружия
Полицейские на улице Лондона
В Британии в деле о смерти мигрантов появился обвиняемый
Спасская башня Московского Кремля
В Москву прибыла делегация правящей партии Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
00:00Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
Лента новостейМолния