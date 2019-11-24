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РИА Новости

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

11:02 24.11.2019 (обновлено: 12:15 24.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкСемейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты.
В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. На сегодня сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей.
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Если родители не использовали сертификат, им могут компенсировать всю сумму. Если же часть средств была, например, получена в виде ежемесячных выплат, компенсируется остаток по счету.
Родители могут получить сертификат после рождения или усыновления второго и последующего ребенка.
Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, формирования пенсии мамы, а также для покупки товаров и услуг для интеграции в общество детей-инвалидов, напомнили в Пенсионном фонде. С 2018 года семьи с невысокими доходами могут получать с сертификата ежемесячную выплату. В будущем маткапитал можно будет также использовать для строительства дачи.
В 2020 году размер выплат по этой программе составит 466 тысяч рублей. Для этого в бюджет ПФР заложено около 325 миллиардов рублей.
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Детские вопросыПенсионный фонд РФРоссияОбщество
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