В Самаре один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме

САМАРА, 24 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в многоквартирном жилом доме в Самаре, сообщает ГУМЧС по региону.
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По данным ведомства, сообщение о хлопке бытового газа в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе Самары поступило в воскресенье в 10.31 (09.31 мск). Прибывшие на место пожарные установили, что произошел взрыв газового баллона для портативных газовых приборов, из-за чего загорелись домашние вещи на площади 1 квадратный метр. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
"В результате происшествия погибших нет. Для медицинского осмотра в Самарскую городскую клиническую больницу № 1 им. Н.И. Пирогова направлен мужчина 1941 года рождения (ожог руки, лица)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждения конструкции жилого дома не произошло, эвакуация не проводилась.