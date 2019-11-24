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РИА Новости

В Самаре один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме

10:58 24.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра в Тамбове
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 24 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в многоквартирном жилом доме в Самаре, сообщает ГУМЧС по региону.
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По данным ведомства, сообщение о хлопке бытового газа в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе Самары поступило в воскресенье в 10.31 (09.31 мск). Прибывшие на место пожарные установили, что произошел взрыв газового баллона для портативных газовых приборов, из-за чего загорелись домашние вещи на площади 1 квадратный метр. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
"В результате происшествия погибших нет. Для медицинского осмотра в Самарскую городскую клиническую больницу № 1 им. Н.И. Пирогова направлен мужчина 1941 года рождения (ожог руки, лица)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждения конструкции жилого дома не произошло, эвакуация не проводилась.
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