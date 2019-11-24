В Самаре один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме

По данным ведомства, сообщение о хлопке бытового газа в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе Самары поступило в воскресенье в 10.31 (09.31 мск). Прибывшие на место пожарные установили, что произошел взрыв газового баллона для портативных газовых приборов, из-за чего загорелись домашние вещи на площади 1 квадратный метр. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.