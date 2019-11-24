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РИА Новости

В Китае назвали попросившего убежища в Австралии "шпиона" мошенником

10:55 24.11.2019 (обновлено: 11:14 24.11.2019)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Попросивший у властей Австралии политического убежища якобы китайский сотрудник спецслужб на самом деле является мошенником и ранее уже был приговорен к тюремному сроку за подобное преступление, следует из распространенного заявления шанхайская отделения министерства общественной безопасности КНР.
Ранее австралийское издание Age сообщило, что "китайский шпион" Ван "Уилльям" Лицян попросил политического убежища у властей Австралии. По данным издания, Ван Лицян изучал масляную живопись в университете финансов и экономики Аньхоя, где ему и предложили работу в компании China Innovation Investment Limited в Гонконге. По его данным, в 2014 году он переехал в Гонконг и обнаружил, что работает вовсе не на обычную компанию. Издание пишет, что прибыв в Австралию, Ван Лицян предоставил новые детали о похищении пяти издателей, специализировавшихся на работах, критикующих китайских лидеров.
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"Согласно результатам проведенной проверки правоохранительных органов, так называемый китайский "спецагент" Ван Лицян, его имя действительно Ван Лицян, выходец из провинции Фуцзянь, ему 26 лет, безработный, находится в бегах в связи с причастностью к судебному делу", - говорится в опубликованном сообщении.
Согласно данный шанхайской полиции, в октябре 2016 года Ван Лицян был приговорен народным судом в провинции Фуцзянь к одному году и трем месяцам тюремного заключения за мошенничество с отсрочкой исполнения наказания на год и шесть месяцев.
Сообщается, что в феврале 2019 года Ван Лицян был замешан в еще одном мошенничестве на сумму 4,5 миллиона юаней. По данным полиции, 10 апреля Ван Лицян уехал в Гонконг. Проверка показала, что паспорт гражданина КНР и документ, удостоверяющий личность жителя Гонконга, были поддельными. 19 апреля полиция Шанхая начала расследование в отношении Ван Лицяна по факту мошенничества, оно продолжается.
Тем временем, по данным австралийских СМИ, в 2018 году Ван Лицян работал на Тайване, где проходили выборы, он участвовал в операции, целью которой было убрать нынешнюю главу администрации острова Цай Инвэнь в пользу пропекинского кандидата. Как сообщило издание, Ван Лицян связался с Австралийской службой безопасности и разведки и заявил, что хочет помочь австралийскому правительству понять систему китайской разведки.
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