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РИА Новости

Эксперт оценил планы США ввести санкции против "Северного потока — 2"

10:47 24.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Намерение Конгресса США включить санкции против газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год является "попыткой создать шум", считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.
По словам эксперта, такие действия со стороны Вашингтона бессмысленны на нынешнем этапе, поскольку компании-участники уже выделили средства на проект, и он находится на стадии завершения.
Мирзаян отметил, что данная статья бюджета, скорее всего, пройдет "в том или ином виде", поскольку в США стремятся показать, что "они что-то делают" для препятствия "Северному потоку — 2".
"Ну, кому-то из американских военных повезет распилить этот бюджет. Но проект все равно будет реализован", — заключил он в комментарии RT.
Ранее глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш заявил, что санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, были включены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год".
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Геворг МирзаянСеверный поток — 2РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Послушаешь так наших "экспертов", то получается, что США самая беззубая и слабая страна, о которую только ленивый не вытер ноги. Тут "не имеет смысла", там "не имеет значения" и тд и тп. Если вы не видите смысл, это еще не значит, что его нет. Как там русские говорят? Цыплят по осени считают? Не говори "гоп" пока не перепрыгнул? Ну так вот - время и покажет был ли смысл в американских действиях или это очередной просчет наших "экспертов".
24 ноября, 12:50
Eugene Krabs
44901152
"А если посмотреть в корень, то впереди только два варианта: либо мир разделится на несколько зон влияния (нашу, США и КНР)..." Виноват, а кто войдет в зону влияния России, не подскажете?)
24 ноября, 12:52
Eugene Krabs
281820330
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