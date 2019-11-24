Эксперт оценил планы США ввести санкции против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Намерение Конгресса США включить санкции против газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год является "попыткой создать шум", считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.
По словам эксперта, такие действия со стороны Вашингтона бессмысленны на нынешнем этапе, поскольку компании-участники уже выделили средства на проект, и он находится на стадии завершения.
Мирзаян отметил, что данная статья бюджета, скорее всего, пройдет "в том или ином виде", поскольку в США стремятся показать, что "они что-то делают" для препятствия "Северному потоку — 2".
"Ну, кому-то из американских военных повезет распилить этот бюджет. Но проект все равно будет реализован", — заключил он в комментарии RT.
Ранее глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш заявил, что санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, были включены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год".