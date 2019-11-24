В Курске очередная авария оставила без тепла 3,7 тысячи человек

Батарея в подъезде одного из жилых домов. Архивное фото

Батарея в подъезде одного из жилых домов

ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Третья за три дня авария на теплосетях оставила без отопления и горячей воды почти 3,7 тысячи жителей Третья за три дня авария на теплосетях оставила без отопления и горячей воды почти 3,7 тысячи жителей Курска , сообщает в воскресенье главное управление МЧС по региону.

Информация об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска поступила спасателям около 8.40 мск 24 ноября.

"В зону отключения попали 18 многоквартирных жилых домов различной этажности с населением 3650 человек (из них 428 детей). Социально значимых объектов пять (1 школа, 3 детских сада, 1 поликлиника)", - говорится в сообщении.

Как информирует курский филиал ПАО "Квадра", повреждение трубопровода на проспекте Дружбы обнаружили при заполнении теплосети после устранения предыдущей аварии, произошедшей вечером 22 ноября.

Первая авария произошла в Курске около часа ночи 22 ноября на теплотрассе по улице 50 лет Октября. В результате без отопления и горячей воды оказались 72 многоквартирных жилых дома с населением 15 тысяч 738 человек, в том числе почти 4 тысячи детей. Также отключение затронуло две школы, политехнический колледж, Юго-западный государственный университет, два детских сада, три поликлиники. Устранить повреждение удалось утром в пятницу, полностью теплоснабжение было восстановлено к обеду.

В пятницу вечером стало известно о новой аварии. В зону отключения попали 159 многоквартирных жилых домов с населением порядка 20 тысяч человек, две школы, колледж, два детских сада, три поликлиники. Теплоснабжение было восстановлено вечером в субботу.