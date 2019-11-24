Кандидат в президенты Румынии Данчилэ проголосовала на выборах

КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Румынии Экс-премьер Румынии Виорика Данчилэ , один из двух претендентов на пост президента, приняла участие в выборах главы государства и сообщила, что проголосовала за "движение Румынии вперед".

Второй тур выборов президента Румынии проходит в стране и за ее пределами в воскресенье. Гражданам Румынии предстоит выбрать главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Румынии Клаус Йоханнис , набравший 37,82%, а также экс-премьер Данчилэ, получившая 22,26% голосов.

"Я голосовала за Румынию, которая пойдет вперед, а не назад в те времена, когда у нас не было прав, я голосовала за мандат для Котрочен (резиденция президента Румынии — ред.), который позволит увидеть больше вовлеченности, труда и преданности по отношению к румынскому народу", - сказала она. Ее слова приводит телеканал Digi 24.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 9 утра по местному времени (10.00 мск) в голосовании успели принять участие 3,4% избирателей.

В своей избирательной кампании Йоханнис делает ставку на строительстве "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать Европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.

Данчилэ в качестве первого кандидата-женщины, прошедшей во второй тур президентских выборов, считает, что в стране необходимо усиливать роль женщины в политике. Она намерена вести переговоры о сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, считает важным развивать сотрудничество с США и планирует укреплять позиции Румынии на европейской арене. Данчилэ готова помочь Молдавии в процессе евроинтеграции и хочет предложить кабмину создать специальный фонд для этих целей.