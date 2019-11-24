Кандидат в президенты Румынии Данчилэ проголосовала на выборах

КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Румынии Виорика Данчилэ, один из двух претендентов на пост президента, приняла участие в выборах главы государства и сообщила, что проголосовала за "движение Румынии вперед".
Второй тур выборов президента Румынии проходит в стране и за ее пределами в воскресенье. Гражданам Румынии предстоит выбрать главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, набравший 37,82%, а также экс-премьер Данчилэ, получившая 22,26% голосов.
"Я голосовала за Румынию, которая пойдет вперед, а не назад в те времена, когда у нас не было прав, я голосовала за мандат для Котрочен (резиденция президента Румынии — ред.), который позволит увидеть больше вовлеченности, труда и преданности по отношению к румынскому народу", - сказала она. Ее слова приводит телеканал Digi 24.
По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 9 утра по местному времени (10.00 мск) в голосовании успели принять участие 3,4% избирателей.
В своей избирательной кампании Йоханнис делает ставку на строительстве "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать Европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.
Данчилэ в качестве первого кандидата-женщины, прошедшей во второй тур президентских выборов, считает, что в стране необходимо усиливать роль женщины в политике. Она намерена вести переговоры о сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, считает важным развивать сотрудничество с США и планирует укреплять позиции Румынии на европейской арене. Данчилэ готова помочь Молдавии в процессе евроинтеграции и хочет предложить кабмину создать специальный фонд для этих целей.
Согласно законодательству Румынии, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. Избирательные участки закроются в 21:00 (22.00 мск).
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