Воробьев поручил выдать компенсации пострадавшим при пожаре в Королеве

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 3-этажном жилом доме на улице Первомайская, дом 12. Из дома эвакуировали 40 человек. Пожар был локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб", - говорится в сообщении.