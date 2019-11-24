В Германии рассказали о работе с советскими архивами

БЕРЛИН, 24 ноя – РИА Новости. Обработка документов из советской зоны оккупации в послевоенной Обработка документов из советской зоны оккупации в послевоенной Германии имеет приоритетный режим, она ведется планомерно, однако этот подраздел в настоящее время огромен, и он должен быть лучше скомпонован, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Международного центра документации о нацистских преследованиях Архивы Арользена Жиора Цвиллинг (Giora Zwilling).

Международный центр документации о нацистских преследованиях Архивы Арользена (Arolsen Archives. International Center of Nazi Persecution) сообщил 19 ноября о том, что в онлайн-архив на сайте центра были выложены около 850 тысяч документов, касающихся американской зоны оккупации в послевоенной Германии. До 21 мая 2019 года центр был известен как Международная служба розыска (International Tracing Service, ITS), он расположен в городе Бад-Арользен в Германии. В центре собраны более 30 миллионов документов, касающиеся лиц, подвергшихся преследованиям со стороны национал-социализма, а также освобождённых лиц, выживших в неволе после победы в 1945 году. С 2013 года оригиналы документов Архивы Арользена являются частью всемирного документального наследия ЮНЕСКО.

"Обработка документов из советской оккупационной зоны (после войны Германия и Берлин как столица страны были поделены четырьмя странами-союзниками на зоны оккупации, существовали оккупационные зоны США, Великобритании, Франции и СССР - ред.) идет в соответствии с графиком и в приоритетном режиме. Это бросается в глаза - если в наших онлайн-разделах искать типичные славянские имена, то становятся понятны объемы. Имя "Иван" выдает сегодня уже около 300 тысяч ссылок. И это только часть имен, которые можно разыскать онлайн. В 2018 году Россия была одной из четырех стран, из которых нам поступило большинство запросов", - заявил Цвиллинг, добавив, что советский подраздел "огромен, и он должен быть лучше скомпонован".

По словам архивиста, в начале 1990-х годов Архивы Арользена получили возможность оцифровывать и фотокопировать документы в России и странах бывшего СССР, эти акты "были интегрированы в разные каталоги, некоторые из них были опубликованы онлайн". Например, в подразделе, касающемся концентрационного лагеря и "лагеря смерти" Аушвица, который был расположен рядом с польским городом Освенцимом и освобожден 27 января 1945 года советскими войсками, по словам Цвиллинга, есть "книги с записями о смертях, которые мы получили из России". Документы из бывшего СССР представлены и в подразделе о советской оккупационной зоне, добавил он.

"За все эти годы мы собрали очень много дополнительных актов, в целом, это очень сложные разделы... Это затрудняет публикацию, потому что обычно мы еще должны учитывать права владельца при публикации, и документы должны иметь подробное архивное описание, и самое главное - потому что у нас ведут поиск, в основном, по именам - информация должна быть представлена так, чтобы эта опция поиска могла быть использована", - заявил он.

По словам Цвиллинга, работа над одним подразделом каталога занимает около двух лет, однако в случае огромных объемов документации "с очень разными источниками" процесс может затянуться, так как "каждая часть документа должна быть проверена, это очень сложная работа". Архивист указал, что подраздел о концлагерях на сегодняшний день "является одним из самых скомпонованных, над ним мы работали долгие годы", однако для того, чтобы выложить всю информацию в этом подразделе онлайн, "потребуется еще немного времени".

В октябре в Федеральном архивном агентстве состоялась встреча руководства Росархива с делегацией Архивов Арользена. Участники переговоров обсудили актуальные проблемы сохранения документальной памяти о жертвах Второй мировой войны. В ходе беседы были затронуты вопросы развития двустороннего сотрудничества, в частности, обмена информацией о жертвах национал-социалистического режима и использования этих сведений в базах данных Архива Арользена и российского портала "Память народа". В ходе встречи была достигнута договоренность о подготовке меморандума о сотрудничестве и взаимном обмене архивной информацией.