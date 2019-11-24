Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Полиция оштрафовала рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) за поэтический баттл с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Об этом артист сообщил в Instagram.
Алексеев опубликовал фото, на котором стоит с двумя сотрудниками правоохранительных органов.
"За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!" — написал рэпер.
Ранее артисты провели музыкальный баттл на стадионе "ЦСКА Арена" в Москве. Музыканты использовали ненормативную лексику, с чем, предположительно, и связан штраф.
13 сентября, 04:15Noize MC в стихах высмеял "словоблудие" и "бездарность" Шнурова