Путин поздравил Кустурицу с днем рождения

"Уважаемый господин Кустурица! Примите искренние поздравления по случаю вашего 65-летия. Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца", - отметил Путин.