Путин поздравил Кустурицу с днем рождения

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения, отметив, что его проекты отличает почерк настоящего мастера и творца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Кустурица! Примите искренние поздравления по случаю вашего 65-летия. Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца", - отметил Путин.
Он добавил, что глубокое уважение вызывает активная общественная деятельность режиссера, а также усилия, направленные на популяризацию русской культуры, укрепление международного гуманитарного сотрудничества и сохранение исторической правды.
"Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и воплощения намеченных планов", - заключил президент.
Эмир Кустурица – прославленный сербский режиссер и музыкант, выступает с группой The No Smoking Orchestra.