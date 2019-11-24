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РИА Новости

В Ираке три человека погибли при разгоне демонстраций, сообщили СМИ

10:16 24.11.2019
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© AP Photo / Khalid MohammedИракская федеральная полиция
Иракская федеральная полиция
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракская федеральная полиция. Архивное фото
КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и несколько пострадали в ночь на воскресенье при разгоне демонстрации в городе ан-Насырия на юге Ирака, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
По данным телеканала, полиция в ходе разгона акции применила огнестрельное оружие.
Акции протеста также прошли в других иракских городах.
Протесты в Ираке продолжаются с начала октября. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.
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