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РИА Новости

Собянин заявил, что нужно работать над "огрешностями" в работе МЦД

10:19 24.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск первого Московского центрального диаметра
Запуск первого Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Необходимо спокойно работать над возникающими "техническими огрешностями" в работе Московских центральных диаметров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью в программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1", отметив, что небольшие проблемы, "естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных проектов".
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Ранее сообщалось о сбоях при работе двух МЦД в первые два дня работы, в четверг какое-то время не работали турникеты. Утром в пятницу сбой в движении поездов на МЦД-2 (D2) произошел из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов "Иволга" после удержания дверей пассажирами.
"Конечно, какие-то есть технические огрешности, но над ними надо спокойно работать, последовательно и максимально, в короткие сроки устранять те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных огромных проектов", - сказал Собянин.
Он отметил, что после запуска Московского центрального кольца (МЦК) еще долго совершенствовали его работу, подобное предстоит и на МЦД.
"Теперь такая же работа, даже более масштабная, будет происходить на уже открывшихся МЦД. Это отладка всей системы взаимодействия различных организаций, во-вторых, это прокладка еще дополнительных путей, поставка нового подвижного состава", - сказал мэр.
Также ранее пресс-служба департамента транспорта столицы сообщила, что столичный метрополитен запустил опрос о работе Московских центральных диаметров. Пассажиров просят оценить поездки на первых двух МЦД, рассказать о трудностях, с которыми столкнулись, если такие возникли. Кроме того, пассажиры могут рассказать о том, какие изменения они предлагают внести в проект МЦД.
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Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.
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Московские центральные диаметры (МЦД)Сергей СобянинМоскваМосковская областьОбщество
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