В Москве в воскресенье ожидается высокое атмосферное давление

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице опустится до минус 3 градусов тепла, атмосферное давление останется выше нормы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в Москве постепенно начинает натекать переменная облачность, без осадков. В столице минус 1 – минус 3, по области - от нуля до минус 5", - сказал Тишковец.
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Метеоролог добавил, что ветер южный, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление продолжает падать, но остается существенно выше нормы – 760 миллиметров ртутного столба.