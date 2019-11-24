В детском психинтернате в Хабаровске произошла вспышка инфекции

ХАБАРОВСК, 24 ноя - РИА Новости. Более 20 воспитанников детского психоневрологического интерната в Более 20 воспитанников детского психоневрологического интерната в Хабаровске заболели кишечной инфекцией, шестеро из них госпитализированы, сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

"Среди подопечных краевого государственного казенного учреждения "Хабаровский детский психоневрологический интернат"…18.11.2019 зарегистрировано 26 случаев острой кишечной инфекции. За прошедший период новых случаев заболевания не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в детской краевой клинической больнице на госпитализации находится шесть детей, еще 20 заболевших изолированы в инфекционном стационаре, развернутом в отдельном блоке психинтерната. Установлены дезинфекционный режим и дежурство врача – инфекциониста, выделен отдельный персонал. Состояние детей удовлетворительное.