В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики

В субботу в ДНР сообщили о девяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 67 единиц", - добавил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.