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РИА Новости

В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

09:52 24.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДемонтаж фортификационных сооружений в ДНР
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о девяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
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ВСУ выпустили более 30 мин по окраинам Донецка, заявили в ДНР
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 67 единиц", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Солдат украинской армии у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 09:22
ЛНР обвинила ВСУ в переброске военной техники к линии соприкосновения
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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