Под Самарой три человека погибли в ДТП с нефтевозом

САМАРА, 24 ноя – РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и нефтевоза в Самарской области, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье на 59 километре трассы "Самара-Димитровград-Ульяновск", водитель автомобиля Kia Sportage выехал на встречную полосу и столкнулся с нефтевозом Scania. Последний от удара съехал в кювет, опрокинулся на бок и загорелся.
"В результате ДТП водитель автомашины Scania - мужчина 1981 года рождения, водитель и пассажир автомашины Kia скончались на месте", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС по Самарской области, нефтевоз перевозил 22 тонны сырой нефти, пожар на месте ДТП был ликвидирован, разгерметизации цистерны не произошло.