В Нальчике восстановили нарушенное из-за пожара газоснабжение

Ранее сообщалось, что в 19.30 мск в субботу на улице Гукова в Нальчике при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего начался пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Отмечалось, что пожару присвоен второй ранг, в его тушении участвуют 54 человека и 14 единиц техники. В результате было отключено газоснабжение 5,5 тысячи абонентов в поселках Хасанья и Белая Речка, а также в домах на улицах Атажукина, Московская и Ватутина в Нальчике. Социально значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей под отключение не попали. К 23.17 мск субботы пожар был полностью ликвидирован.