Наталья Ветлицкая рассказала, как бывший муж пытался ее убить

По словам артистки, когда она рассказала мужу, что планирует расстаться с ним, он повалил ее на пол и начал душить.

Кроме того, однажды Смеян якобы пришел к ней домой под предлогом забрать свои вещи. Когда певица была в ванной, мужчина попытался выломать дверь. Как рассказала Ветлицкая, тогда ей чудом удалось выбежать из квартиры.