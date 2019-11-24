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РИА Новости

Наталья Ветлицкая рассказала, как бывший муж пытался ее убить

09:39 24.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПевица Наталья Ветлицкая
Певица Наталья Ветлицкая
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Певица Наталья Ветлицкая рассказала в эфире телешоу "Привет, Андрей!" на телеканале Россия 1, как бывший муж Павел Смеян пытался ее убить.
По словам артистки, когда она рассказала мужу, что планирует расстаться с ним, он повалил ее на пол и начал душить.
Кроме того, однажды Смеян якобы пришел к ней домой под предлогом забрать свои вещи. Когда певица была в ванной, мужчина попытался выломать дверь. Как рассказала Ветлицкая, тогда ей чудом удалось выбежать из квартиры.
"Когда я вернулась в квартиру с участковым, то увидела на столе огромный тесак. Он хотел зарезать меня, если бы я вернулась сама", - вспоминает артистка.
Наталья Ветлицкая получила известность, став в 1988 году солисткой группы "Мираж". В 1992 году занялась сольной карьерой, которую прервала в 2004 году, уехав в Испанию.
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