Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

На кадрах видно, что обломки транспортных средств разлетелись по дороге. Микроавтобус оказался на обочине, его кузов сильно деформирован.

Авария произошла в 6:10 (4:10 мск) в районе поселка Чистый. Столкнулись микроавтобус и фура.

По предварительным данным, в автобусе были граждане Узбекистана и Таджикистана. Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли, трое пострадали.