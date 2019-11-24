Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек.
На кадрах видно, что обломки транспортных средств разлетелись по дороге. Микроавтобус оказался на обочине, его кузов сильно деформирован.
Авария произошла в 6:10 (4:10 мск) в районе поселка Чистый. Столкнулись микроавтобус и фура.
По предварительным данным, в автобусе были граждане Узбекистана и Таджикистана. Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли, трое пострадали.
ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области