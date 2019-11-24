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РИА Новости

ЛНР обвинила ВСУ в переброске военной техники к линии соприкосновения

09:22 24.11.2019 (обновлено: 11:38 24.11.2019)
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyСолдат украинской армии у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат украинской армии у линии соприкосновения в Донбассе
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские силовики разместили новую технику у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявил, что ведомство уже четвертые сутки не фиксирует обстрелов по территории республики со стороны украинских силовиков.
"Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным оборонного ведомства республики, появление бронетехники украинских силовиков зафиксировано в районе подконтрольной Киеву Кряковки.
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