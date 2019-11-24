В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 20 по 22 ноября украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 23 ноября... обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.