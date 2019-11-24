Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. "Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
Специалисты центра "Фобос" подчеркнули, что пришедшие заморозки особенно опасны из-за отсутствия снежного покрова.
Метеорологи посоветовали укрыть растения еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть укрывным материалом.
В результате арктического вторжения температурный режим оказался почти на четыре градуса ниже нормы. В Москве последнее "сухое" вторжение наблюдалось в 2014 году.