В Южной Корее попросил папу Римского встретиться с лидером КНДР

По данным издания, представитель южнокорейского правительства по приказу Мун Чжэ Ина в июле передал такую просьбу через апостольского нунция (постоянного дипломатического представителя) Ватикана в Южной Корее Альфреда Ксереда. "Было бы хорошо, если бы папа посетил демилитаризованную зону в Южной Корее после визита в Японию и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", - цитирует издание слова представителя южнокорейского правительства. Ксеред в августе встретился с Франциском и передал ему эту просьбу.

Как пишет издание, учитывая, что сообщений о посещении главой Римско-католической церкви Южной Кореи на данный момент нет, планы правительства провести встречу Франциска и Ким Чен Ына потерпели неудачу. Тем более, что такой визит обычно согласовывают за год, минимум за 2-3 месяца. Но так как папа Римский находится сейчас в Японии, которая географически расположена очень близко к Корейскому полуострову, при желании, он может внезапно изменить планы и посетить демилитаризованную зону.