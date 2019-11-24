В Нижегородской области ВАЗ опрокинулся в кювет, погиб человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили травмы в опрокинувшемся в кювет автомобиле в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ДТП произошло рано утром в воскресенье возле города Кулебаки на автодороге Владимир – Муром – Арзамас.
"Водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали пять человек, из них один погиб. Четыре человека в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу города Выксы", - говорится в сообщении.
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