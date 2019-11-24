В Нижегородской области ВАЗ опрокинулся в кювет, погиб человек

"Водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали пять человек, из них один погиб. Четыре человека в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу города Выксы", - говорится в сообщении.